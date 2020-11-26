السودان تعلن الحداد 3 أيام على رحيل المهدي

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، الحداد لمدة 3 أيام في البلاد على وفاة رئيس الوزراء الأسبق، الصادق المهدي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في بيان نشر عبر حسابه في "تويتر": "أعلن مجلس الوزراء الانتقالي حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020".

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كما وجه بتنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها داخل البلاد، والسفارات السودانية في الخارج، حدادا على وفاة الإمام الصادق المهدي.

أعلن مجلس الوزراء الانتقالي حالة الحداد العام لمدة ثلاثة ايام ابتداءاً من اليوم الخميس ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠م، كما وجه بتنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها والسفارات السودانية، حداداً على وفاة السيد الإمام الصادق المهدي، رئيس الوزراء الأسبق، وزعيم حزب الأمة، وإمام الأنصار. — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) November 26, 2020

المصدر: وكالات