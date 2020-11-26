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السودان تعلن الحداد 3 أيام على رحيل المهدي

أخبار العالم العربي

السودان تعلن الحداد 3 أيام على رحيل المهدي
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أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، الحداد لمدة 3 أيام في البلاد على وفاة رئيس الوزراء الأسبق، الصادق المهدي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في بيان نشر عبر حسابه في "تويتر": "أعلن مجلس الوزراء الانتقالي حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020".

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مصادر: وفاة الصادق المهدي بكورونا في الإمارات
مصادر: وفاة الصادق المهدي بكورونا في الإمارات

كما وجه بتنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها داخل البلاد، والسفارات السودانية في الخارج، حدادا على وفاة الإمام الصادق المهدي.

المصدر: وكالات

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