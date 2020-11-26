مصر.. ضبط أسلحة ثقيلة بمنزل أحد الفائزين في انتخابات النواب بسوهاج

ضبطت أجهزة الأمن المصرية أسلحة ثقيلة داخل منزل أحد المرشحين الفائزين في انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج.

وشنت أجهزة الأمن حملات عديدة على منزل مرشح احتفل أنصاره بإطلاق نار كثيف ابتهاجا بفوزه.

وكان وزير الداخلية محمود توفيق وجه تعليمات بضبط كافة الأسلحة الثقيلة والآلية التي ظهرت في مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي ليلة إعلان النتائج داخل دواوين بعض المرشحين الفائزين.

يذكر أن البيان الإحصائي كشف عن حصول المرشح حاتم مبارك على 40 ألف صوت وحازم حمادي على 36 ألف صوت وأحمد عواجة على 41 ألف صوت.

ناصر حاتم

المصدر: RT