فرنسا تؤكد عقد مؤتمر مساعدات لدعم لبنان في 2 ديسمبر

أكد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عقد مؤتمر مساعدات لدعم لبنان في 2 ديسمبر القادم.

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وأفادت وكالة "رويترز" بأن باريس تريد أن يضم المؤتمر ممثلين سياسيين على أعلى مستوى ممكن، بهدف جمع المساعدات للبنان الذي يكافح للتعافي من عواقب الانفجار الذي هز العاصمة بيروت في شهر أغسطس الماضي.

وكان ماكرون أكد في رسالة بعثها للرئيس اللبناني ميشال عون بمناسبة عيد الاستقلال، أن فرنسا تعمل على عقد مؤتمر لدعم الشعب اللبناني.

وأكد ماكرون في رسالته أن "الأزمة المتعددة الجوانب التي يمر بها لبنان، تستدعي اتخاذ تدابير قوية"، داعيا إلى الإسراع بتشكيل حكومة من شخصيات مؤهلة، تكون موضع ثقة وقادرة على تطبيق كافة هذه الإجراءات.

المصدر: وكالات