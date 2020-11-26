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إصابات كورونا في لبنان تتجاوز 122 ألفا

أخبار العالم العربي

إصابات كورونا في لبنان تتجاوز 122 ألفا
Reuters
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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الإجمالي في لبنان، اليوم الخميس، 122 ألفا، فيما قارب عدد الوفيات الألف، في وقت تشهد البلاد تشديدا للقيود المفروضة بهدف احتواء حدة تفشي الجائحة.

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وأعلنت ​​وزارة الصحة​ اللبنانية​ في تقريرها اليومي، تسجيل 1859 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​​ خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 122159، بالإضافة إلى تسجيل 24 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي لل​وفيات​ إلى 974.

وذكرت الوزارة أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 916، من بينها 341 في العناية المركزة، لافتة إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 73021.

إصابات كورونا في لبنان تتجاوز 122 ألفا

من جهة أخرى، ذكرت قوى الأمن الداخلي عبر صفحتها على "تويتر" أنها سطرت 31804 محاضر ضبط بحق مخالفي قانون التعبئة العامة الصادر عن وزارة الداخلية لمنع انتشار فيروس كورونا.

المصدر: "النشرة"

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