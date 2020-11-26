مصر.. "معركة" بقنابل "المولوتوف" بعد منشور مسيء عن النبي (فيديو)
نجحت قوات أمن في قرية دير البرشا في مركز ملوي جنوب المنيا في مصر، مساء أمس الأربعاء، في السيطرة على مشاجرة استخدمت فيها الزجاجات الحارقة "المولوتوف"، وألقت القبض على 8 أشخاص.
واندلعت المشاجرة بسبب اتهام أحد المواطنين الأقباط في القرية بنشر رسوم مسيئة للنبي محمد إلى جانب عبارات، على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث ادعى صاحبها أنها "مسروقة".
وتمكن رجال الأمن، من منع التعدي على كنيسة أبو سيفين بالقرية، التي كانت تشهد إقامة احتفالات دينية، وتم فض الاشتباك والسيطرة على الوضع، وغلق مداخل ومخارج القرية، وإلقاء القبض على بعض العناصر المثيرة للشغب.
وذكر شهود عيان أن الأوضاع توترت بين مسلمي ومسيحيي قرية دير البرشا، بسبب منشور على موقع "فيسبوك" لأحد شباب القرية اعتبرها المسلمون مسيئة للنبي، وتطور الأمر إلى اشتباكات بين الأهالي بالحجارة وقنابل المولوتوف، وحاصر المسلمون كنيسة أبي سيفين أثناء إحياء مناسبة دينية.
وأضافوا أن المتجمهرين رددوا هتافات غاضبة تطالب بمحاكمة الشاب.
وقال مصدر أمني، إنه تم الدفع بتشكيلات من الأمن المركزي لاحتواء الأزمة والسيطرة على الأوضاع داخل القرية، وإلقاء القبض على 8 أشخاص من أهالي القرية المتهمين بالشغب والاعتداء على الآخرين.
المصدر: وسائل إعلام مصرية