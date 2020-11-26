بيان من مطار الملك عبدالعزيز الدولي

أكد مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة على أن حركة الطيران لم تتأثر من حالة الطقس والأمطار التي شهدتها منطقة مكة المكرمة.

وذكر المطار في بيان له اليوم الخميس على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعزاءنا المسافرين.. نود أن نلفت انتباهكم إلى أن الحركة الجوية بمطار الملك عبدالعزيز منتظمة، ولم تتأثر بحالة الأجواء الممطرة حتى الآن".

يذكر أنه تم إيقاف حركة الملاحة بميناء جدة، بسبب الرياح الشديدة وارتفاع الموج.

أعزائنا المسافرين ..

نود أن نلفت انتباهكم إلى أن الحركة الجوية بـ #مطار_الملك_عبدالعزيز منتظمة، ولم تتأثر بحالة الأجواء الممطرة حتى الآن.#جدة_الأنpic.twitter.com/tIiSljaEye — مطار الملك عبدالعزيز الدولي (@KAIAirport) November 26, 2020

المصدر: مطار الملك عبدالعزيز