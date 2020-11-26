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بيان من مطار الملك عبدالعزيز الدولي

أخبار العالم العربي

بيان من مطار الملك عبدالعزيز الدولي
Reuters
مطار الملك عبدالعزيز الدولي
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أكد مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة على أن حركة الطيران لم تتأثر من حالة الطقس والأمطار التي شهدتها منطقة مكة المكرمة.

وذكر المطار في بيان له اليوم الخميس على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعزاءنا المسافرين.. نود أن نلفت انتباهكم إلى أن الحركة الجوية بمطار الملك عبدالعزيز منتظمة، ولم تتأثر بحالة الأجواء الممطرة حتى الآن".

يذكر أنه تم إيقاف حركة الملاحة بميناء جدة، بسبب الرياح الشديدة وارتفاع الموج.

المصدر: مطار الملك عبدالعزيز

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