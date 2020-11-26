الإفراج عن ماهر الأخرس

أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس بعد أن خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، استمر 103 أيام، وانتهى باتفاق يقضي بالإفراج عنه.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الأخرس البالغ من العمر 49 عاما، وهو من بلدة سيلة الظهر في جنين، شرع بإضرابه منذ تاريخ اعتقاله في 27 يوليو 2020، رفضا لاعتقاله، وجرى تحويله لاحقا إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور.

وأضاف النادي أنه خلال معركته، واجه الأخرس تعنتا ورفضا من قبل السلطات الإسرائيلية، رغم ما وصل إليه من وضع صحي حرج، ورغم كل الدعوات التي وجهتها المؤسسات الحقوقية الدولية، والفلسطينية للإفراج عنه.

واستمر احتجازه في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي حتى لحظة الإفراج عنه.

وأكد نادي الأسير على أن الأخرس نال حريته بصموده، ومواجهته لأخطر سياسات إسرائيل التي تمارسها بحق الفلسطينيين، والمتمثلة بسياسة الاعتقال الإداري الممنهج، والذي طالت على مدار سنوات الآلاف من الفلسطينيين، وما تزال السلطات الإسرائيلية تعتقل في سجونها قرابة 350 معتقلا إداريا، بينهم 3 أسيرات.

المصدر: RT