الجزائر.. ولاية سكيكدة تسجل سابع هزة أرضية

شهدت ولاية سكيكدة في شمال الشرق الجزائري هزتين أرضيتين بلغت شدتهما 4 درجات على مقياس ريختر.

ومنذ فجر الاثنين الماضي سجلت بنفس الولاية 7 هزات أرضية، أقواها بلغ 5.2 درجة على مقياس ريختر.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية يوم الأحد الماضي بأن هزة أرضية بلغت قوتها 5.2 على سلم ريختر، ضربت ولاية سكيكدة.

وشهدت ولايات قسنطينة وجيجل وڤالمة وعنابة وسكيكدة يوم السبت الماضي سلسلة هزات أرضية مختلفة الشدة، مما جعل آلاف العائلات في هذه الولايات تعيش ليلة رعب حقيقي.

المصدر: "موزاييكا"