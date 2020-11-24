"رويترز": الوفد الإسرائيلي وصل الخرطوم على متن طائرة تركية مستأجرة

ذكرت وكالة "رويترز" أن طائرة تركية مستأجرة تولت نقل الوفد الإسرائيلي الذي وصل إلى السودان أمس الاثنين في رحلة وصفت بالنادرة.

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وتعد هذه الرحلة الأولى من نوعها منذ إعلان البلدين الاتفاق على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية في 23 أكتوبر المنصرم.

واستندت "رويترز" في معلوماتها على بيانات نشرها آفي شارف رئيس تحرير النسخة الإنجليزية لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على حسابه في "تويتر"، أفادت بأن طائرة تركية مؤجرة كانت في السابق ملكا للحكومة التركية نفذت رحلة ذهاب وإياب نادرة يوم أمس الاثنين بين تل أبيب والخرطوم.

Israeli delegation back from Sudan on a Turkish chartered biz (once owned by Turkish gov't)

tc-gva https://t.co/5sosBw8pzW — avi scharf (@avischarf) November 23, 2020

ووفق تعليق الصحفي الإسرائيلي فإن الوفد الإسرائيلي عاد من السودان على متن طائرة تركية مستأجرة، كانت مملوكة من قبل للحكومة التركية".

ونشر آفي شارف خريطة لمسار الطائرة أثناء توجهها من الخرطوم إلى مطار "بن غوريون" في تل أبيب.

وتساءل الصحفي الإسرائيلي في تعليق مرفق آخر عما إذا كانت هذه الطائرة "لا تزال مملوكة للحكومة التركية رسميا أم أنها مستأجرة؟".

المصدر: رويترز