"فتح" تكذب أخبارا إسرائيلية عن اتفاق ينظم دخول الإماراتيين والبحرينيين الحرم القدسي

نفى منير الجاغوب المسؤل الإعلامي في حركة "فتح" أخبارا تداولتها وسائل إعلام عبرية عن اتفاق مزعوم مع السلطة الفلسطينية لتنظيم دخول الإماراتيين والبحرينيين إلى الحرم القدسي.

ووصف الجاغوب، المسؤول في مفوضية التعبئة والتنظيم في "فتح" في تصريح لـRT هذه الأخبار بأنها "مزورة ولا أساس لها من الصحة".

وكانت الصحيفة الإسرائيلية "إسرائيل هيوم" قد أعلنت أن اتفاقا أنجز بين السلطة الفلسطينية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن يقضي بتنظيم دخول رعايا أبو ظبي والمنامة الحرم القدسي عبر الأبواب الـ 7 التي اعتاد المسلمون الدخول منها، فيما يبقى باب المغاربة مخصصا للسياح واليهود.

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وقالت الصحيفة الإسرائيلية في خبرها، الذي كذبه الفلسطينيون، إن هذا الاتفاق التنظيمي جاء ليضع حدا للخلافات، وحتى المشادات والخصومات، التي وقعت مؤخرا داخل الحرم القدسي بين موظفي هذا الوقف ومسلمين إماراتيين على خلفية اتفاقيات التطبيع الخليجية الأخيرة مع تل أبيب التي أثارت استياء فلسطينيا وعربيا كبيرا.

المصدر: حركة "فتح" الفلسطينية/صحيفة "إسرائيل ها يوم" الإسرائيلية