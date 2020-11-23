الأرصاد المصرية: رياح وأمطار في عدة محافظات.. والقادم أسوأ

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ستشهد حالة من عدم الاستقرار وهطول أمطار غزيرة رعدية على العديد من المحافظات وانخفاضا في درجات الحرارة.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أمطارا متوسطة بفرصة سقوط تقدر بـ60 % على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة تصل إلى 30 % على مناطق أخرى في الساحل الشمالي للبلاد.

وأشار الخبراء إلى أن العاصمة القاهرة ستشهد طقسا معتدلا، يميل إلى البرودة على معظم الأنحاء، مع فرصة لهطول زخات من المطر صباحا.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى ستكون: القاهرة "24- 14"، والإسكندرية "22 – 15"، وقنا "26- 13"، والأقصر "27– 12"، أما أسوان فستكون الحرارة فيها "28 – 14" درجة.

وسيكون الطقس الأربعاء معتدلا مع فرصة لأمطار رعدية في بعض المناطق من البلاد، يميل بعدها إلى البرودة الخميس المقبل مع رياح متوسطة السرعة وزخات مطر متفرقة.

المصدر: "المصري اليوم"