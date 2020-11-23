مصر.. هيئة الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، بيانا حذرت فيه من حالة الطقس المتوقعة على البلاد، مؤكدة أنها ستكون غير مستقرة.

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وأوضحت أن الطقس سيشهد حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة من الأربعاء 25 نوفمبر 2020 إلى الجمعة 27 نوفمبر 2020.

وستشهد البلاد الأربعاء 25 نوفمبر حتى الجمعة أمطارا غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الاسكندرية - مطروح السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)، وأمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى (كفر الشيخ البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية). أمطارا خفيفة إلى متوسطة على شمال الصعيد (الفيوم - بنى سويف - المنيا).

يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

وعن القاهرة الكبرى من المنتظر أن تشهد القاهرة الكبرى اعتبارا من الأربعاء الموافق 25 نوفمبر إلى الخميس الموافق 26 نوفمبر أمطارا متوسطة، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط رياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأكدت هيئة الأرصاد أنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية