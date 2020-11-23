العراق.. القبض على "داعشية" وابنها اشتركا بعملية اغتيال مسؤول محلي

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، القبض على "داعشية" وابنها اشتركا بعملية اغتيال مختار قرية السموم في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وذكرت الوكالة في بيان صحفي: "بعد البحث والتحري وتكثيف الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض على اثنين من منفذي جريمة اغتيال مختار قرية السموم في قضاء سامراء (ام وابنها)".

وأضافت، أن "الملقى القبض عليهما اعترفا من خلال التحقيقات الأولية معهما في تنفيذ جريمتهما النكراء بالاشتراك مع أربعة إرهابيين آخرين".

وأشارت وكالة الاستخبارات، إلى أن "دوافع جريمة القتل ارهابية"، مبينة أن "المرأة وابنها ينتميان لتنظيم داعش".

المصدر: RT