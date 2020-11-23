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أمير قطر يعين شيخا من الأسرة الحاكمة سفيرا للدوحة في موسكو

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أمير قطر يعين شيخا من الأسرة الحاكمة سفيرا للدوحة في موسكو
Reuters
أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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أعلن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، عن تعيين الشيخ أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى روسيا الاتحادية .

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وأصدر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم القرار الأميري رقم /44/ لسنة 2020 بتعيين الشيخ أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى روسيا الاتحادية .

وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية

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