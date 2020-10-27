قطر.. تعيين رئيس جديد للديوان الأميري

أعلن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، عن تعيين الشيخ سعود بن علي آل ثاني، رئيسا جديدا للديوان الأميري.

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وأشارت وكالة الأنباء القطرية، إلى أن "الأمر الأميري رقم 5 للعام 2020، قضى بتعيين الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علي آل ثاني رئيسا للديوان الأميري"، ما يعني استلام بن علي منصبه الجديد، من تاريخ صدور المرسوم، وبعد نشره في الجريدة الرسمية.

وشغل بن علي منصب مساعد رئيس الديوان الأميري، منذ سبتمبر من العام 2019، فيما ظل منصب رئيس الديوان شاغرا، منذ تعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، في أواخر يناير الماضي، رئيسا لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية.

سمو أمير البلاد المفدى يصدر الأمر الأميري رقم (5) لسنة 2020 بتعيين سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني رئيسا للديوان الأميري.#قناhttps://t.co/7ozXwfBBE8pic.twitter.com/BPsnnSXN8v — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 27, 2020

المصدر: وكالة الأنباء القطرية