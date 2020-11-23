 
مباشر

وزير إسرائيلي يدعو الرئيس اللبناني إلى لقاء مباشر في دولة أوروبية "لحل الخلاف حول الحدود البحرية"

أخبار العالم العربي

وزير إسرائيلي يدعو الرئيس اللبناني إلى لقاء مباشر في دولة أوروبية
Reuters
وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p7li

وجه وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز رسالة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون يدعوه فيها إلى لقاء مباشر في دولة أوروبية للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وقال الوزير الإسرائيلي "إنني على قناعة بأنه لو استطعنا الالتقاء وجها لوجه في إحدى الدول الأوروبية من أجل إجراء مفاوضات علنية أو سرية، لكانت لنا فرصة جيدة لحل الخلاف حول الحدود البحرية مرة واحدة وللأبد".

واعتبر يوفال شتاينيتز الرئيس اللبناني في هذه الرسالة، التي نشرها مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وغرد بها الوزير الإسرائيلي على موقع "تويتر"، غير ملم بملف الحدود وبالمفاوضات الصعبة والحساسة الجارية بشأنها منذ أسابيع والتي تريد تل أبيب أن تتطور إلى أكثر من مفاوضات تقنية على ترسيم الحدود لتصبح قاعدة انطلاق نحو مفاوضات سياسية. وقال شتاينيتز "للأسف الشديد، يبدو أنكم لا تعرفون كل الحقائق حول هذا الأمر".

إقرأ المزيد
الرئيس اللبناني: ترسيم الحدود البحرية يتم من خط نقطة رأس الناقورة
الرئيس اللبناني: ترسيم الحدود البحرية يتم من خط نقطة رأس الناقورة

وأضاف الوزير الإسرائيلي في رسالته بأنه مسرور "من الحوار الذي يجري بيننا في الأيام الأخيرة على تويتر حول المفاوضات على الحدود البحرية".

 

المصدر: مراسلة  RT دالية النمري/وسائل إعلام لبنانية/تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا