وزير إسرائيلي يدعو الرئيس اللبناني إلى لقاء مباشر في دولة أوروبية "لحل الخلاف حول الحدود البحرية"

وجه وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز رسالة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون يدعوه فيها إلى لقاء مباشر في دولة أوروبية للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وقال الوزير الإسرائيلي "إنني على قناعة بأنه لو استطعنا الالتقاء وجها لوجه في إحدى الدول الأوروبية من أجل إجراء مفاوضات علنية أو سرية، لكانت لنا فرصة جيدة لحل الخلاف حول الحدود البحرية مرة واحدة وللأبد".

أيها فخامة الرئيس اللبناني ميشال عون, أولا, رغم وضع العلاقات الراهن بين بلدينا أود أن أتمنى للشعب اللبناني ليس فقط عيد استقلال سعيد بل أيضا انتعاشا سريعا من الأزمة التي تعيشونها. — Yuval Steinitz יובל שטייניץ (@steinitz_yuval) November 23, 2020

إنني على قناعة بأنه لو استطعنا الالتقاء وجها إلى وجه في إحدى الدول الأوروبية من أجل اجراء مفاوضات علنية أو سرية, لكانت لنا فرصة جيدة لحل الخلاف حول الحدود البحرية مرة واحدة وللأبد,



وبذلك سنستطيع أن نساهم في تعزيز مستقبل الشعبين الاقتصادي ورفاهيتهما. ي.ش. @General_Aoun — Yuval Steinitz יובל שטייניץ (@steinitz_yuval) November 23, 2020

واعتبر يوفال شتاينيتز الرئيس اللبناني في هذه الرسالة، التي نشرها مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وغرد بها الوزير الإسرائيلي على موقع "تويتر"، غير ملم بملف الحدود وبالمفاوضات الصعبة والحساسة الجارية بشأنها منذ أسابيع والتي تريد تل أبيب أن تتطور إلى أكثر من مفاوضات تقنية على ترسيم الحدود لتصبح قاعدة انطلاق نحو مفاوضات سياسية. وقال شتاينيتز "للأسف الشديد، يبدو أنكم لا تعرفون كل الحقائق حول هذا الأمر".

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وأضاف الوزير الإسرائيلي في رسالته بأنه مسرور "من الحوار الذي يجري بيننا في الأيام الأخيرة على تويتر حول المفاوضات على الحدود البحرية".

المصدر: مراسلة RT دالية النمري/وسائل إعلام لبنانية/تويتر