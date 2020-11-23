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معهد البحوث الفلكية المصري: البلاد آمنة وليست في حزام الزلازل

أخبار العالم العربي

معهد البحوث الفلكية المصري: البلاد آمنة وليست في حزام الزلازل
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
أهرامات مصر
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أوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر جاد القاضي، أسباب تكرار الهزات خلال الآونة الأخيرة، موضحا أنها تحدث بشكل يومي في البلاد.

وقال القاضي: "مصر آمنة ولم تدخل حزام الزلازل كما يروج البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

ولفت إلى أن الأسباب الحقيقية وراء كثرة الإعلان عن الهزات، يرجع إلى تقدم الإمكانيات الفنية للمعهد والتي أصبحت الأجهزة فيه ترصد أصغر الزلازل وتقوم الشبكة القومية للزلازل بتسجيلها، ويتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، 3 هزات أرضية خلال 10 أيام، الأولى وقعت يوم 14 نوفمبر الحالي بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، والثانية يوم 18 نوفمبر بقوة 3.0 درجة، والثالثة أمس الأحد بمنطقة الدلتا بقوة 3.5 درجة.

 

المصدر: "بوابة أخبار اليوم"

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