أردوغان: نهنئ السعودية بنجاح قمة مجموعة العشرين
Reuters
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هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية بنجاح قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الرياض عن بعد.
وجاءت هذه التهنئة في كلمة ألقاها أردوغان خلال أعمال القمة وبعد أيام من اتصال هاتفي نادر أجراه مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وعلى خلفية إعلان وزير خارجية المملكة فيصل بن فرحان عن "علاقات طيبة ورائعة" بين الرياض وأنقرة.
#عاجل#تركيا— 🌏 الشبكة العربية (@ArabNetwork_) November 22, 2020
الرئيس التركي #أردوغان: نهنئ #السعودية بنجاح قمة #مجموعة_العشرينpic.twitter.com/Z0EQFTmk39
المصدر: وكالات