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أردوغان: نهنئ السعودية بنجاح قمة مجموعة العشرين

أخبار العالم العربي

أردوغان: نهنئ السعودية بنجاح قمة مجموعة العشرين
Reuters
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هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية بنجاح قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الرياض عن بعد.

وجاءت هذه التهنئة في كلمة ألقاها أردوغان خلال أعمال القمة وبعد أيام من اتصال هاتفي نادر أجراه مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وعلى خلفية إعلان وزير خارجية المملكة فيصل بن فرحان عن "علاقات طيبة ورائعة" بين الرياض وأنقرة.

المصدر: وكالات

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