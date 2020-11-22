مسؤول مصري: مصر تدخل حزام الأمطار

أعلن رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في مصر، ممدوح رسلان، اليوم الأحد، أن بلاده دخلت حزام الأمطار منذ فترة، نتيجة هطول كمية أمطار غير مسبوقة.

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وأكد في حديثه مع قناة "سي بي سي إكسترا" المصرية، أن كميات الأمطار تزيد عن العام السابق، مشيرا إلى أن هناك "خططا يتم وضعها"، لمواجهة الأمطار الشديدة، طبقا للقدرة الاستيعابية للشبكات المتاحة.

ولفت رسلان إلى أن هناك متابعة يومية مع هيئة الأرصاد الجوية، التي تبلغ بحالة الأرصاد ومناطق سقوط الأمطار وكمياتها، و"يتم نشر معدات الشركة قبل حدوث النواة بحوالي 24 ساعة".

كما قال إن "لكل شبكة صرف في كل محافظة مصرية، قدرة مختلفة عن الأخرى".

وأضاف رسلان موضحا، أن "كل الكميات الزائدة من الأمطار، بدأت تظهر في الشوارع، ستستغرق وقتا قليلا لتصريفها لمحطات المعالجة".

وتابع قائلا: "شبكتنا الاستيعابية بدأت تستوعب كمية الأمطار، وأحيانا نقوم بقطع المياه عن بعض الأماكن، لتفريغ شبكات الصرف، وتكون قادرة على استيعاب كمية الأمطار".

جدير بالذكر أن الأرصاد الجوية المصرية أصدرت في وقت سابق، تحذيرا للمواطنين، من حالة عدم استقرار الطقس، التي بدأت الخميس، واستمرت حتى أمس السبت، ودعت المواطنين في عدد من المناطق لعدم حمل أي أجسام معدنية.

المصدر: RT + وكالات