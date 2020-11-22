 
مباشر

الكويت.. حريق في وزارة الصحة يتلف ملفات "مهمة"

أخبار العالم العربي

الكويت.. حريق في وزارة الصحة يتلف ملفات
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
العلم الكويتي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p7f2

شب حريق، صباح اليوم الأحد، في غرفة الملفات "الأرشفة" بإدارة المشتريات في وزارة الصحة بالكويت، نتيجة "ماس كهربائي"، وفق ما أفادت شبكة "إرم" الإخبارية.

إقرأ المزيد
الكويت.. حريق هائل في سوق مركزي و150 رجل إطفاء يشارك في السيطرة عليه
الكويت.. حريق هائل في سوق مركزي و150 رجل إطفاء يشارك في السيطرة عليه "فيديو"

وأشارت صحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أن الحريق اندلع في غرفة ملفات الأرشفة بإدارة المشتريات، وأتى على جميع الملفات التي تحمل قضايا مهمة لوزارة الصحة.

كما نشرت مصادر كويتية صورا من مكان الحريق، وسط ترقب لبيان رسمي يكشف عن تفاصيل الحريق، والتلف المادي الذي طال المستندات والوزارة.

وأعرب عدد من النشطاء الكويتيين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من هذا الحدث، مطالبين الجهات المختصة بالتحقيق بأسبابه، في إشارة من البعض إلى "احتمال أن يكون الحريق متعمدا"، بعد الحديث عن تلف مستندات مهمة بالوزارة.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا