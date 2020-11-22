الكويت.. حريق في وزارة الصحة يتلف ملفات "مهمة"

شب حريق، صباح اليوم الأحد، في غرفة الملفات "الأرشفة" بإدارة المشتريات في وزارة الصحة بالكويت، نتيجة "ماس كهربائي"، وفق ما أفادت شبكة "إرم" الإخبارية.

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وأشارت صحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أن الحريق اندلع في غرفة ملفات الأرشفة بإدارة المشتريات، وأتى على جميع الملفات التي تحمل قضايا مهمة لوزارة الصحة.

حريق مجهول المصدر يلتهم غرفة ملفات الأرشفة بإدارة المشتريات في وزارة الصحة صباح اليوم قبل موعد الدوام بقليل pic.twitter.com/KarpiHVfKH — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) November 22, 2020

كما نشرت مصادر كويتية صورا من مكان الحريق، وسط ترقب لبيان رسمي يكشف عن تفاصيل الحريق، والتلف المادي الذي طال المستندات والوزارة.

وأعرب عدد من النشطاء الكويتيين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من هذا الحدث، مطالبين الجهات المختصة بالتحقيق بأسبابه، في إشارة من البعض إلى "احتمال أن يكون الحريق متعمدا"، بعد الحديث عن تلف مستندات مهمة بالوزارة.

سمو رئيس الوزراء:



الحريق الذي شب في مخازن المشتريات في وزارة الصحة يجب ان لا يمر مرور الكرام...



الفواتير اغلبها تم ارسالها الى ديوان المحاسبة و لجنة المناقصات... و جهاز المراقبين الماليين...



ارجوك شكل فريق لمراجعة كل التعاقدات التي تمت في ازمة كورونا، و ستجد العجب العجاب pic.twitter.com/CYpyQJ3pRJ — طلال فهد ثنيان الغانم (@talghanim) November 22, 2020

نشوب حريق في غرفة الملفات بإدارة المشتريات في مبنى «وزارة الصحة».. تم اخماده لكنه طال جميع الملفات التي تحمل قضايا مهمة للوزارة 😏

لو كان عندنا الارشفة الاكترونية وتتسيف بدون الاوراق لما قلقنا لمثل تلك الامور

بس سبحان الله النار تتنقل بالمكان المهم جنها مدزوزة من الفاسد 😂 pic.twitter.com/ktEYEWxESx — عبير الجمعه (@abeeraljumhaa) November 22, 2020

المصدر: "وكالات"