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الكويت.. حريق هائل في سوق مركزي و150 رجل إطفاء يشارك في السيطرة عليه "فيديو"

مجتمع

الكويت.. حريق هائل في سوق مركزي و150 رجل إطفاء يشارك في السيطرة عليه
Reuters
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اشتعل حريق هائل في السوق المركزي بمنطقة الشويخ الصناعية بالكويت، استدعى تدخل قوات الإطفاء على الفور، حيث شارك في السيطرة على الحريق نحو 150 فردا من رجال الإطفاء.

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وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام لقوة الإطفاء العام في بيان لها اليوم الأربعاء، إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق هائل اندلع فجر اليوم بأحد الأسواق المركزية في منطقة الشويخ الصناعية.

وأوضحت الإدارة بأن بلاغا ورد فجر اليوم، أفاد بنشوب حريق كبير وعلى أثره تم توجيه 6 فرق للإطفاء.

وأضافت الإدارة بأن فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق وبذلت جهودا كبيرة باستخدام آليات السلالم الهيدروليكية والتي مكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحادث الذي تبلغ مساحته 3 آلاف متر مربع.

وتجري عملية البحث عن أحد الأشخاص المفقودين بالموقع بعد أن تم الإبلاغ عنه بالاشتباه في وجوده أثناء اندلاع الحريق.

وقام محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الصباح، بتفقد الموقع للاطمئنان على سلامة العاملين من فرق قوة الإطفاء العام والجهات المشاركة بالحادث.

المصدر: القبس

 

 

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