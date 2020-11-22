هزة أرضية قوتها 5.2 درجة على سلم ريختر تضرب ولاية سكيكدة شمال شرقي الجزائر

أعلنت وسائل إعلام جزائرية أن هزة أرضية بلغت قوتها 5.2 على سلم ريختر، ضربت صباح اليوم الأحد، ولاية سكيكدة شمال شرقي البلاد.

وبحسب بيان "مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء"، تم تسجيل الهزة على الساعة 04:53 صباحا بالتوقيت المحلي (03:53 بتوقيت غرينتش)، ولم تصدر أي معطيات رسمية حول ما إذا كانت الهزة قد تسببت في خسائر بشرية أو مادية.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية