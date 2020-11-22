غارات إسرائيلية على غزة

تعرضت مواقع للفصائل الفلسطينية في أنحاء قطاع غزة لقصف صاروخي إسرائيلي فجر اليوم الأحد، حسبما أفاد مراسلنا.

وذكر المراسل أن عددا من الصواريخ استهدف موقع للمقاومة قرب منطقة الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة، ونقطة للمقاومة شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وموقعا جنوبي المدينة.

كما طال القصف موقعا للمقاومة غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة، وآخر بين رفح وخانيونس.

#شاهد ... لحظة قيام طائرات الاحتلال بقصف غرب مدينة #غزة، قبل قليل. pic.twitter.com/20KzuWDsqr — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 22, 2020

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته أغارت على عدة أهداف تابعة لحركة "حماس" في غزة، منها موقعان لإنتاج "وسائل قتالية صاروخية"، إضافة إلى "بنى تحتية تحت أرضية ومجمع تدريبات تابع لقوة حماس البحرية"، وذلك ردا على إطلاق صاروخ نحو عسقلان.

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ينظر جيش الدفاع ببالغ الخطورة الى كل عمل تخريبي ويبقى جاهزًا للتعامل بإصرار مع المحاولات للمساس بمواطني #إسرائيل وسيادتها وفق الحاجة.



تتحمل #حماس مسؤولية ما يجري في قطاع #غزة أو ينطلق منه من اعتداءات تخريبية ضد مواطني إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2020

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ومساء أمس، أفاد الجيش الإسرائيلي بسقوط قذيفة أطلقت من غزة، في منطقة مفتوحة قرب عسقلان، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنها سقطت على مخزن لأحد المصانع، ما تسبب بأضرار في المكان.

ومع سماع دوي صافرات الإنذار في المدينة، ذكر الإعلام الإسرائيلي أنه تم تشغيل منظومة القبة الحديدية، قبل أن ينفي الجيش الإسرائيلي ذلك.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية