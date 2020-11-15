قصف إسرائيلي يستهدف مواقع في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، قصف مواقع في غزة بالمروحيات والدبابات، واعتبر ذلك ردا على إطلاق صواريخ نحو إسرائيل من القطاع.

وقال الجيش في بيان إنه "تم إطلاق صاروخين من غزة على إسرائيل في وقت سابق الليلة، وردا على ذلك، قصفت قواتنا بنية تحتية تابعة لحماس ومواقع عسكرية في غزة".

2 rockets were fired from Gaza into Israel earlier tonight.



In response, our forces just struck Hamas underground infrastructure & military posts in Gaza.



The IDF is conducting an ongoing situational assessment & remains prepared to operate against any terror activity. — Israel Defense Forces (@IDF) November 15, 2020

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخين من غزة باتجاه وسط وجنوب إسرائيل.

المصدر: وكالات