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قصف إسرائيلي يستهدف مواقع في غزة

أخبار العالم العربي

قصف إسرائيلي يستهدف مواقع في غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، قصف مواقع في غزة بالمروحيات والدبابات، واعتبر ذلك ردا على إطلاق صواريخ نحو إسرائيل من القطاع.

وقال الجيش في بيان إنه "تم إطلاق صاروخين من غزة على إسرائيل في وقت سابق الليلة، وردا على ذلك، قصفت قواتنا بنية تحتية تابعة لحماس ومواقع عسكرية في غزة". 

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخين من غزة باتجاه وسط وجنوب إسرائيل.

المصدر: وكالات

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