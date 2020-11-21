وزير سعودي يعلن عن نية المملكة إطلاق عدة مناطق اقتصادية في العام 2021

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، اليوم السبت، أن المملكة تعتزم إطلاق عدة مناطق اقتصادية في العام 2021، وتعمل على "إعداد مناطق اقتصادية متخصصة ولوجستية، بحوافز واشتراطات".

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وأشار إلى أن السعودية ستطلق عدة مبادرات، خاصة في قطاع السياحة.



وقال الفالح، عقب الإحاطة الإعلامية اليوم حول قمة العشرين: "فتحنا كل القطاعات أمام الاستثمار الأجنبي بملكية كاملة، والاستثمار الأجنبي المباشر زاد 12% في النصف الأول من العام الجاري".



وأضاف: "المملكة ستصدر الطاقة بأشكال مختلفة، ونعمل على وضع إصلاحات في قطاعات العمل بالمملكة، والسعودية أثبتت قدرتها على تحمل الصدمات، بنظام حكومي متين، وعملت على حماية القطاع الخاص، من خلال حزم مالية".



كما لفت الوزير السعودي، إلى أن بلاده تؤمن بأهمية الطاقة المتجددة في العالم، والـ"G20"، وتعمل على "حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم"، والمجموعة تستمد قوتها من "القدرات الفردية للدول الأعضاء".

المصدر: "سبق"