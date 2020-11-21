مساعد بايدن يبدي قلقه على مجموعة حقوقية في مصر

أبدى أنتوني بلينكن أحد كبار مستشاري المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن قلقه بشأن جماعة حقوقية مصرية، قالت إن عناصر أمن ألقوا القبض على مديرها التنفيذي هذا الأسبوع.

ونشر بلينكن تغريدة عبرت عن القلق بشأن طريقة معاملة كبار مسؤولي "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".

وقال بعد أن أعاد نشر تعليق لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية الأمريكية: "نتشارك القلق بشأن اعتقال ثلاثة من موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. الاجتماع مع الدبلوماسيين الأجانب ليس جريمة. ولا المناصرة السلمية لحقوق الإنسان جريمة".

وقالت المبادرة يوم الخميس إنه تم إلقاء القبض على مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق في منزله واقتيد إلى مكان مجهول، بعد أيام من إلقاء القبض على اثنين آخرين من كبار أعضاء المبادرة بتهم بينها الانضمام لجماعة إرهابية.

وجاءت الاعتقالات بعد أن زار دبلوماسيون أجانب كبار المجموعة للتعرف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر في 3 نوفمبر.

المصدر: "رويترز"