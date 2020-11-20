مدريد تدعو الرباط لاستنئاف ترحيل المهاجرين المخالفين

دعت إسبانيا الحكومة المغربية لاستئناف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، بعد توقف دام أشهرا بسبب أزمة كورونا.

وأكد وزير داخلية إسبانيا فرناندو غراندي مارلاسكا خلال مباحثات مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت في الرباط، أن سياسة مدريد تتثمل في "إبعاد المهاجرين المخالفين وغير المؤهلين للاستفادة من الحماية الدولية".

وأوضح مارلاسكا أن مباحثاته مع وزير الداخلية المغربي تركزت حول قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير القانونية، خصوصا نحو جزر الكناري.

المصدر: أ ف ب