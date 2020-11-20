"سلمان للإغاثة" يرسل 5 آلاف طن من التمور إلى اليمن

وقع "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، اتفاقية تعاون مشتركة مع الجهات المعنية لتوزيع 5 آلاف طن من التمور على 12 محافظة يمنية.

وسيتم بموجب الاتفاق توزيع التمور في محافظات أبين، والحديدة، وعمران، والبيضاء، والضالع، ومأرب، وشبوة، وتعز، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، وعدن، يستفيد منها 3 ملايين و750 ألف شخص.

ومنذ 2014، يعيش اليمن على وقع حرب مستمرة وصلت بالبلد الفقير أصلا إلى حد المجاعة، ووضعته في أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم حسب الأمم المتحدة.

المصدر: RT