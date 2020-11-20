 
مباشر
عاجل
الرئيس الأذربيجاني في خطاب اليوم: أعزائي سكان أغدام لم تعودوا لاجئين

بالفيديو.. ضبط شاحنة من الحشيش بميناء الإسكندرية قادمة من إحدى الدول العربية

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. ضبط شاحنة من الحشيش بميناء الإسكندرية قادمة من إحدى الدول العربية
Reuters
الإسكندرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p6xc

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر، من ضبط شحنة كبيرة من الحشيش تزن 2.5 طن، قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء الإسكندرية البحري.

إقرأ المزيد
مصر.. تفاصيل عملية ضبط كميات كبيرة من الحشيش على الحدود
مصر.. تفاصيل عملية ضبط كميات كبيرة من الحشيش على الحدود

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من "ضبط 3 حاويات قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء الإسكندرية البحري. ومشمولها المستندي (ورق غار "ورق لورى") لصالح إحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنة بمحافظة الشرقية، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من مخدر الحشيش بداخلها".

وعقب تقنين الإجراءات "تم تفتيش الحاويات بميناء الإسكندرية البحري، و قد أسفر ذلك عن ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت تقريبا 2,500 طن".

كما أمكن ضبط شخصين من القائمين على جلب مخدر الحشيش، "وذلك حال تواجدهما بمحل إقامتهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وضبط بحوزتهما مبالغ مالية "محلية وأجنبية" 3 هاتف محمول – سيارة، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما وآخرين تشكيلا عصابيا تخصص في جلب المواد المخدرة وترويجها على عملائهم داخل البلاد".

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي "مئتي مليون جنيه تقريبا".

بالفيديو.. ضبط شاحنة من الحشيش بميناء الإسكندرية قادمة من إحدى الدول العربية
RT

ناصر حاتم - القاهرة

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا