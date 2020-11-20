قائد "سينتكوم": بغداد تريد استمرار الوجود الأمريكي بالعراق

أعلن قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سينتكوم" الجنرال كينيث ماكينزي، أن بغداد تريد استمرار الوجود الأمريكي في العراق لمحاربة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال ماكينزي خلال مؤتمر عبر الفيديو إن "حكومة العراق أشارت بوضوح الى أنها تريد الحفاظ على شراكتها مع الولايات المتحدة وقوات التحالف في الوقت الذي نواصل فيه إنهاء الحرب ضد تنظيم "داعش".

وذكر ماكينزي أن التقديرات تشير إلى أنه لا تزال لدى التنظيم قوة من 10 آلاف مناصر في العراق وسوريا، ولا يزال يمثل تهديدا حقيقيا.

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وقال إن "التقدم الذي أحرزته قوات الأمن العراقية سمح للولايات المتحدة بخفض قدراتها العسكرية الحالية في العراق".

ومع ذلك شدد على أن القوات الأمريكية وقوات التحالف يجب أن تتواجد هناك للمساعدة في منع عودة تنظيم "داعش" كقوة متماسكة قادرة على التخطيط للهجمات.

وتحدث ماكينزي كذلك عن إيران، وقال إن الوجود العسكري الأمريكي و"الردود المدروسة" نجحت في "ردع" إيران عن "الاستمرار في شن الهجمات على خطوط الشحن البحري" في الخليج، وحدت من "هجمات وكلاء إيران" في العراق.

المصدر: فرانس برس