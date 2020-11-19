مصر.. السيطرة على حريق اندلع إثر انفجار أنبوب غاز

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء المصرية، السيطرة على النيران التي اندلعت نتيجة انفجار في خط الغاز الطبيعي المغذي لمدينة العريش.

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وأضاف أن الانفجار لن يؤثر على إمدادات الغاز إلى المحطة البخارية بالمساعيد وإلى مساكن المواطنين بمدينة العريش والمنطقة الصناعية بوسط سيناء.

ولفت إلي أن الأجهزة المعنية تقوم بالتحقيق في الحادث لمعرفة سبب الانفجار، حيث تقوم الأجهزة الأمنية بعمليات تمشيط للموقع.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن شهود عيان أن انفجارا ضرب خط أنابيب غاز شمال شبه جزيرة سيناء المصرية يوم الخميس.

وأعلن تنظيم "داعش" في وقت لاحق مسؤوليته عن تفجير خط أنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل اليوم الخميس، دون تقديم أدلة.

اناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT