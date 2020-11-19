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"داعش" يتبنى تفجير أنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل

أخبار العالم العربي

Reuters AW/ch
اشتعال النيران في خط أنابيب غاز بسيناء -أرشيف-
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أعلن تنظيم "داعش" على تطبيق "تلغرام" مسؤوليته عن تفجير خط أنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل اليوم الخميس، دون تقديم أدلة.

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رويترز: انفجار في خط لأنابيب الغاز شمال سيناء
رويترز: انفجار في خط لأنابيب الغاز شمال سيناء

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن شهود عيان أن انفجارا ضرب خط أنابيب غاز شمال شبه جزيرة سيناء المصرية اليوم الخميس.

وأضافوا أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف تصاعدت من خط الأنابيب في وصفهم للمشهد من موقع رؤيتهم للحدث من مدينة العريش وحولها.

ولم يتضح بعد حجم الضرر الذي لحق بخط الأنابيب.

المصدر: "رويترز"

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