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إثيوبيا عن مناورات "نسور النيل": مصر تريد أن توجه لنا رسالة أو لديها نوايا مبطنة

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إثيوبيا عن مناورات
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قال السفير الإثيوبي بالخرطوم بيليتال ايمرو، إن بلاده لا تخشى المناورات بين الجيشين السوداني والمصري في الأراضي السودانية.

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وقال السفير الإثيوبي لصحيفة "السوداني"، إن السودان دولة ذات سيادة ولها كامل الحق في ما تقوم به ولا يستوجب عليها استشارة أي دولة لإجراء مثل تلك المناورات العسكرية مع مصر أو أي دولة أخري.

وشدد على أنهم على ثقة كاملة ولا يخشون أو يتوقعون حدوث أمر سيئ من قبل الخرطوم، وقال: "ربما الطرف الآخر يريد أن يوجه رسالة أو التعبير عن نواياه لنا أو للآخرين".

وأضاف: "الحدث نفسه لا يستدعي النظر إليه بعين الريبة أو الشك وإعطاءه أي قيمة، لأننا على قناعة تامة بأنه لن يأتي إلينا أي شر من قبل الحكومة السودانية".

وتجري قوات خاصة جوية مصرية وسودانية، أول مناورات قتالية مشتركة بين الجانبين تحت شعار "نسور النيل – 1".

المصدر: صحيفة "السوداني"

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