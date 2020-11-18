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لحظة تحليق مقاتلات ميغ – 29 المصرية بجانب مقاتلات سودانية لتنفيذ هجوم تدريبي مشترك

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لحظة تحليق مقاتلات ميغ – 29 المصرية بجانب مقاتلات سودانية لتنفيذ هجوم تدريبي مشترك
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المقاتلات السودانية مع مقاتلات ميغ 29 المصرية
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نشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة المصرية فيديو يظهر لحظة تحليق مقاتلات "ميغ – 29" المصرية بجانب مقاتلات سودانية لتنفيذ هجوم مشترك خلال مناورات "نسور النيل – 1".

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وأوضحت القوات المسلحة المصرية أن التدريب ينفذ على مدار عدة أيام بقاعدة مروى الجوية السودانية بمشاركة عناصر من القوات الجوية وقوات الصاعقة المصرية والسودانية.

وتضمنت المراحل الأولى للتدريب إجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، فضلاً على تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات متعددة المهام.

المصدر: RT

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