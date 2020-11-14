تدريب جوي مشترك بين مصر والسودان في الخرطوم

أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، عن انطلاق فعاليات التدريب المشترك الجوي المصري - السوداني "نسور النيل 1" في قاعدة "مروى" الجوية شمال الخرطوم.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العميد تامر الرفاعي إن وحدات من القوات الجوية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية وصلت لقاعدة "مروى" الجوية السودانية، للمشاركة في تنفيذ التدريب المشترك والذي يتم لأول مرة بين البلدين ويستمر حتى السادس والعشرون من شهر نوفمبر الجاري.

#المتحدث_العسكرى : القوات المسلحة المصرية والسودانية تنفذان التدريب الجوى المشترك " نسور النيل - 1" ... pic.twitter.com/gMZXY71Mau — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) November 14, 2020

وأوضح العميد الرفاعي أن التدريب المشترك "يأتي في إطار دعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة باستخدام أسلحة الجو المختلفة".

ومن المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة بين قوات البلدين الجوية، وقيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بالتدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف موضوع التدريب، وتدريب قوات الصاعقة على أعمال البحث والإنقاذ القتالي.

المصدر: RT