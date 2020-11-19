لودريان يبحث الحوار الليبي مع وزير داخلية "الوفاق"

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن جان إيف لودريان وزير الخارجية سيستقبل وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، لبحث ملف المفاوضات الليبية.

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وأوضحت أن لودريان سيؤكد لبشاغا على "دعم العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة واستكمال الحوار الليبي الليبي والعمل على التطبيق الكامل لوقف إطلاق النار، ورحيل المقاتلين الأجانب".

وأضافت أن هذا اللقاء يأتي "في إطار تواصل فرنسا المستمر مع جميع الفاعلين الليبيين".

وقالت وسائل إعلام ليبية إن باشاغا سيجري محادثات أيضا مع وزيرة الدفاع فلورنس بارلي، ووزير الداخلية جيرالد دارمانان.

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية