الكويت.. الشيخ أحمد النواف نائبا لرئيس الحرس الوطني

وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم تعيين الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

وأكد المجلس على "تويتر"، أنه "وافق على مشروع مرسوم التعيين قبل رفعه لأمير البلاد".

وجاء تعيين نجل أمير البلاد في هذا المنصب الذي كان يشغله الشيخ مشعل الأحمد الصباح قبل أن يصبح وليا للعهد في أكتوبر الماضي.

وبناء على عرض سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الدفاع الأعلى، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم بتعيين الفريق أول متقاعد الشيخ/أحمد النواف الأحمد الصباح نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه سائلاً الله عز وجل له السداد والتوفيق — مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) November 19, 2020

والشيخ أحمد النواف، هو أحد أبناء الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، ويحمل رتبة فريق أول في وزارة الداخلية، وقد مثل أمير البلاد في أكثر من مناسبة.

وهو عضو الجمعية العمومية في النادي العربي الرياضي ورئيس لعدد من الاتحادات واللجان وله 3 أشقاء هم الشيخ فيصل والشيخ عبد الله والشيخ سالم إضافة وأخته الشيخة شيخة.

المصدر: "القبس"