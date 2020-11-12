مجلس الوزراء الكويتي لم يتخذ قرارا بإعادة فرض الحظر الجزئي أو الكلي

لم يتخذ مجلس الوزراء الكويتي، قرارا بإعادة فرض الحظر الجزئي أو الكلي مجددا، كما لم يتخذ قرارا بعزل منطقة او محافظة، بحسب ما ذكرت مصادر لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وذكرت المصادر أن "من المؤشرات الواضحة امامنا ان السلطات الصحية لن تعتمد وترفع توصية إلى مجلس الوزراء بالانتقال إلى المرحلة الخامسة، التي تسمح بتنظيم الأنشطة التي تشهد تجمعات مثل المؤتمرات، ودور السينما، وحفلات الأعراس، خلال شهري نوفمبر وديسمبر، إلا بعد انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا بشكل جذري او مع وصول لقاح مضاد للفيروس".

وعلى صعيد اللجان الانتخابية طمأنت المصادر المواطنين بأن "اللجان الوزارية المشكلة ستزود مقار لجان الانتخابات بكل الادوات والاحتياطات التي تضمن سلامة عملية الادلاء بالاصوات وانه لا يوجد ما يمنع زيادة اللجان اذا تم التنسيق والتوافق على ذلك".

المصدر: "الأنباء"