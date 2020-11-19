اللبناني عبدو ياغي يفوز ببرنامج "ذا فويس سينيور" كأجمل صوت (فيديو)

تمكن اللبناني عبدو ياغي من الفوز بجائزة "أجمل صوت"، في الموسم الأول في برنامج "ذا فويس سينيور"، الذي تقدمه شبكة تلفزيون "إم.بي.سي" السعودية.

وعلى مدى ثمانية أسابيع، تبارى النجوم العرب الذين تفوق أعمارهم الستين ويصل أحدهم إلى الثمانين، أمام لجنة تحكيم مؤلفة من الفنانين: سميرة سعيد من المغرب، والمصري هاني شاكر، ونجوى كرم وملحم زين من لبنان. وقدم المشاركون أغنيات من الطرب الأصيل والقدود الحلبية وبعض التواشيح الشعبية.

ووصل إلى الحلقة الأخيرة التي عرضت ليل أمس الأربعاء أربعة متبارين هم: المصرية ميرفت كامل، والمغربية سعاد حسن، واللبنانيان عبدو ياغي وفيصل حلاق.

وكان قد شارك في المسابقة 16 مشتركا. وكان على كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم أن يختار موهبتين من الأصوات الذهبية الأربعة التي انتقلت معه إلى هذه المرحلة.

وفي الختام، نال عبدو ياغي من فريق الفنان ملحم زين أعلى الدرجات، واعتبرت الفنانة سمير سعيدة أن صوته "أعاد لنا عبق الزمن الجميل".

ووصفت المطربة المغربية التجربة بالرائعة، وقالت: "لم يكن بالبرنامج روح المسابقة، بقدر ما هناك روح المتعة، وشغف وحب، وكلنا استمتعنا بالأداء".

أما الفنانة نجوى كرم فرأت أن أهم ما ميز هذه التجربة هو إصرار المتبارين على الوجود الفني والأمل والفرح.

واعتبر هاني شاكر أن البرنامج كان "عيدا للمدربين والمتدربين معا، لنا ولهم وحشعرنا أنه طالما هناك غد هناك أمل، علمتمونا الكثير في ذا فويس سينيور".

وبدوره اعتبر الفنان ملحم زين أن البرنامج بكامله نشر رسالة فرح للوطن العربي وأكد أن الفن ليس له عمر.

وكان ياغي قد أحدث جدلا كبيرا في لبنان والعالم العربي لكونه اشترك في برنامج يعتبر للهواة، وأخضع نفسه للتدريب أمام الفنان ملحم زين الذي يصغره سنا.

ولدى ياغي تجارب فنية عديدة منذ أن اشترك في برنامج "استديو الفن" عام 1972، وشارك في مسرحيات للأخوين رحباني، وروميو لحود، ومن أبرز أغنياته "يا بو السواعد" و"ليلى يا ليلى يا بنت الناس" و"وحدي أنا والكاس" و"بدي. بدي" وغيرها.

المصدر: "رويترز"