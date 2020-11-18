وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 2084 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 2084 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء إنتشار الفيروس في شهر شباط ارتفع الى 110037، أما إجمالي الوفيات فبلغ 852.

وأوضحت أن هناك 872 شخصا يتلقون العلاج في ​المستشفيات​، و327 حالة في العناية المركزة، منها 136 على أجهزة ​التنفس​ الاصطناعي.

المصدر: وزارة الصحة اللبنانية