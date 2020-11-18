بغداد: واشنطن نفذت خطوات تخفيض عدد قواتها في العراق

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة نفذت خطوات تخفيض عدد قواتها في العراق، فيما أشار إلى أن القوات المتبقية "غير قتالية".

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، إن "الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء أمس، هو هجوم على الحكومة والشعب".

وأضاف حسين، أن "الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة اشار الى اعادة انتشار القوات الامريكية خارج العراق، واكدنا فيه على جدولة الانسحاب".

وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أن "هناك خطوات نفذت من قبل الجانب الامريكي بشأن تخفيض قواته في العراق، والقوات (الأمريكية) المتبقية غير قتالية".

وتابع، أن "قوات التحالف الدولي جاءت بناءً على طلب من الحكومة العراقية، كما أن العمل المستقبلي مع الجانب الامريكي سيستمر في مجال المعلومات الاستخبارية والاستشارات العسكرية وتدريب القوات العراقية".

المصدر: RT