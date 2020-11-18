وفاة "رجل نفاث" في دبي جراء حادث خلال طلعة تدريبية

بعد جذبه إعجاب الملايين في مختلف أنحاء العالم بتحليقاته المثيرة بواسطة محركات نفاثة، لقي أحد "الرجال النفاثين" في دبي، الفرنسي فينسينت ريفيت، مصرعه جراء حادث مأساوي خلال التدريبات.

وأكد فريق "جيتمان دبي" على موقعه الإلكتروني أن ريفيت (36 عاما) المعروف باسم "الرجل الطائر" أو"الرجل النفاث" فارق الحياة صباح أمس الثلاثاء خلال طلعة تدريبية في دبي، واصفا إياه بأنه كان "رياضيا موهوبا وعضوا محبوبا ومحترما في الفريق".

وتابع البيان: "نؤكد تعاوننا الوثيق مع السلطات المختصة في الإمارات، ونطلب منكم المشاركة في مواساة عائلة فينسينت في هذه الفترة العصيبة".

ويعرف فريق "جيتمان دبي" بالتحليقات المثيرة التي نفذها في أجواء المدينة الإماراتية، بما في ذلك الطلعة فوق برج خليفة برفقة طائرة من طراز "آيرباص A 380" تابعة للخطوط الجوية الإماراتية عام 2015.

وفي فبراير العام الجاري، حطم ريفيت رقما قياسيا إذ حلق على ارتفاع 5 أمتار فوق سطح مياه الخليج لمدة 100 ثانية، قبل أن يرتقي إلى ارتفاع 1800 متر ويعود إلى المدرج.

المصدر: RT + وكالات