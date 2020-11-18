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خبير يرصد مدفعية صاروخية صربية حديثة بحوزة لواء تابع لقوات حفتر

أخبار العالم العربي

خبير يرصد مدفعية صاروخية صربية حديثة بحوزة لواء تابع لقوات حفتر
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رصد خبير في الأسلحة ظهور منصات مدفعية صاروخية صربية حديثة في التدريبات الأخيرة التي نفذها "لواء طارق بن زياد" التابع لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

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وذكر صحيفة "rg.ru" الإلكترونية أن صواريخ "غراد" الصربية الحديثة تسمى "مورافا"، وهي تتميز بأن أنابيب الإطلاق فيها يمكن أن تستخدم صواريخ من عيارات وأنواع مختلفة، بما في ذلك ذخائر عيار 128 ملم قادرة على إصابة أهداف على مسافات تصل إلى 30000 متر.

كما أشير إلى أنه  يمكن عند الضرورة، استخدام ذخائر من عيار 122 ملم  تستعمل في عربات "غراد" الشهيرة "بي إم – 21" وفي أنواعها الكثيرة المشابهة، ما يمكن أن يزيد من مداها إلى 40000 متر.

ويتميز هذا النوع من المدفعية الصاروخية الصربية بمستوى عال من أتمتة عمليات التوجيه وإعادة التحميل، وقد نصبت أنابيب الإطلاق على عربة الدفع الرباعي الصربية "FAP 1118"، المزودة بمحرك ديزل قوته 174 حصانا.

المصدر: rg.ru

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