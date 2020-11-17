ملك الأردن يوجه بجعل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات المرجعية لإدارة أزمة كورونا

أصدر الملك الأردني عبد الله الثاني توجيها للحكومة، بجعل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، المرجعية لإدارة أزمة كورونا، مؤكدا أهمية العمل بين جميع المؤسسات بروح الفريق.

وخلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، شدد الملك عبد الله على أن حماية الأردنيين وصحتهم أولوية بالنسبة له، مؤكدا ضرورة فرض سيادة القانون لحماية المواطنين، وعدم العمل على شكل "الفزعة".

وأعرب عن تقديره لجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في فرض سيادة القانون، مشددا على أن "لا أحد فوق القانون"، مؤكدا ثقته الكبيرة بوعي الأردنيين في التعامل مع فيروس كورونا.

ولفت العاهل الأردني إلى أن الجميع مسؤول عن حماية نفسه وأهله، من خلال الالتزام بإجراءات السلامة، داعيا المواطنين إلى الالتزام بوضع الكمامة والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة بشفافية وبتنسيق مع الجميع، لتوضيح مختلف الخطط والأفكار للمواطنين، وكذلك الإجراءات التي يجب اتخاذها.

وأشار العاهل الأردني إلى أهمية دعم الخدمات الطبية الملكية ومدينة الحسين الطبية من مختلف مؤسسات الدولة وبأقصى سرعة، لضمان تنفيذ الخطط التي تم وضعها لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

المصدر: "سبوتنيك"





