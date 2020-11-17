جبهة "البوليساريو" تقصف قواعد تابعة للجيش المغربي

قالت وكالة الأنباء التابعة لجبهة "البوليساريو" مساء يوم الثلاثاء، إن ضربات "جيش التحرير الشعبي" ضد قواعد تابعة للجيش المغربي، تواصلت لليوم الخامس على التوالي.

وأفاد "جيش التحرير الشعبي" في بيان بأنه صعد من أعماله القتالية "بعد خرق القوات المغربية وقف إطلاق النار المبرم" بين جبهة البوليساريو من جهة والمملكة المغربية من جهة أخرى تحت إشراف الأمم المتحدة.

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وأضاف أن الجيش شن هجمات منذ صباح الثلاثاء وصفها بـ"الناجحة" على قواعد تابعة للجيش المغربي، مشيرا إلى إحداث أضرارا بشرية ومادية.

وتابع "جيش التحرير الشعبي" قائلا إنه قصف نقطة الإنذار 51 من الفيلق 29 من قطاع أمقالا عند الساعة 06:40 صباحا، بالإضافة إلى قصف مركز على القاعدة 19 من قطاع المحبس من 09:40 إلى 10:07.

كما أشار إلى أنه قصف "القاعدة 08" من الفيلق 70 من قطاع حوزة من الساعة 13:00 إلى 13:15 بفدرة العش.

وأعلن المغرب يوم الجمعة، أنه أطلق عملية عسكرية في منطقة الكركرات العازلة في الصحراء الغربية، فيما ردت جبهة البوليساريو، معتبرة أن العملية أنهت وقف إطلاق النار بين الجانبين المعمول به منذ 30 عاما، وأن "الحرب بدأت".

المصدر: وكالات