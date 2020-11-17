مذبحة أسرية في حدائق الأهرام.. طالب يقتل أمه وشقيقته طعنا بالسكين

شهدت منطقة حدائق الأهرام مذبحة مساء يوم الثلاثاء، حيث أقدم طالب على قتل والدته وشقيقته وإصابة زوج الأخيرة.

وقال شهود عيان من ساكني المنطقة إن الطالب سدد لأفراد أسرته طعنات نافذة بسكين، وجلس على السلم يبكي في حالة هستيرية.

وأبلغ الجيران أجهزة الأمن، التي ألقت القبض على الطالب، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى المستشفى.

وصرح أحد جيران الضحايا بأن الطالب كان يعاني من مرض نفسي.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن قوات الأمن اعتقلت المتهم وتم التحفظ على سلاح الجريمة، وحررت محضرا بالواقعة، فيما تولت النيابة التحقيق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية