ولي عهد أبوظبي والرئيس الإسرائيلي يتبادلان دعوات للزيارة

أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، بأن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تبادل دعوات الزيارة مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وذكرت الوكالة، أن ريفلين أعرب في رسالته عن "بالغ شكره للجهود التي بذلت في سبيل توقيع معاهدة السلام التاريخية، والتي أسست لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين".

من جهته، قال ولي عهد أبوظبي: "إن معاهدة السلام من شأنها أن تساهم في استقرار المنطقة بأسرها".

المصدر: "رويترز"