الكشف عن عدد مصانع مصر المتضررة من الحرب في إثيوبيا
Reuters
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كشف رئيس المنطقة الصناعية المصرية في إثيوبيا علاء السقطي، عن وجود نحو ثلاثة مصانع مصرية في منطقة مكالي بإقليم تيغراي بشمال إثيوبيا.
وأشار إلى أن الحرب التي اندلعت في المنطقة أدت لتوقف تلك المصانع التي تعمل في قطاعات المحولات الكهربائية والأخشاب واللمبات الموفرة.
وأضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" المصرية أن تلك المصانع تبلغ استثماراتها نحو 10 ملايين دولار، وهي متعطلة عن العمل حاليا منذ اندلاع الحرب الأهلية في إقليم تيغراي، لافتا إلى أنه لا توجد أية مفاوضات أو مؤشرات على عودة العمل حاليا، بسبب استمرار النزاع في المنطقة.
المصدر: الأهرام