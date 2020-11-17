حصيلة إصابات كورونا اليومية في الجزائر تتجاوز الألف لأول مرة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الثلاثاء تسجيل 1002 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أول مرة تتجاوز فيها الإصابات اليومية الألف.

وسجلت السلطات الصحية 18 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 69591، والوفيات إلى 2186.

وقالت الوزارة إن 39 مريضا يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة.

وكان رئيس الوزراء عبد العزيز جراد أعلن الأحد أن السلطات ستعاود فرض قيود تهدف لمكافحة انتشار الفيروس ابتداء من اليوم الثلاثاء.

وبموجب هذه القيود، ستغلق أنشطة مثل المقاهي والمطاعم وصالونات الحلاقة ومتاجر الألعاب من الساعة الثالثة مساء، بحسب التوقيت المحلي للبلاد.

المصدر: RT