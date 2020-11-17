سفير لبنان في الإمارات يوضح خبر إيقاف دبي منح اللبنانيين تأشيرة دخول سياحية إلى أراضيها

نفى السفير اللبناني في الإمارات ما يجري تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، حول إيقاف دبي منح اللبنانيين تأشيرة دخول "سياحية" إلى أراضيها حتى إشعار آخر، واصفا إياه بـ"الخطير".

وقال السفير اللبناني بالإمارت فؤاد دندن في تصريح لجريدة "النهار اللبنانية" "تواصلت مع وزارة الخارجية والمغتربين في دبي، التي أكدت أنه لم يصدر تعميم رسمي بهذا الموضوع ولا حتى عن دائرة الهجرة"، نافيا الشائعات المتداولة.

وفي تفاصيل الخبر الذي يجري نشره، أن دائرة الهجرة وزعت تعميما يقضي بمنع تقديم تأشيرات دخول "سياحية" إلى دبي للدول الآتية، وعلى الفور: لبنان، اليمن، سوريا، العراق، ليبيا، أفغانستان، باكستان، الصومال، كينيا، تونس، تركيا، وإيران، وذلك حتى إشعار أخر.

بالإضافة إلى أن لائحة الاستثناءات صدرت وتضمنت الآتي: "الأشخاص الذين هم فوق 60 سنة، السفر كعائلة، حاملي تأشيرة الإقامة في دول أخرى".

يذكر أنه لا يزال بإمكان اللبنانيين الذين يحملون تأشيرات سارية المفعول إلى الإمارات العربية المتحدة السفر من لبنان إلى دبي.

المصدر: "النهار اللبنانية"